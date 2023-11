"Harry zdradzony przez własną rodzinę". Nowa książka wywołała skandal

Jej autor, Omid Scobie, ma już na swoim koncie książkę "Harry i Meghan. Chcemy być wolni" ("Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family") i cały czas głosi, że młodszy z braci jest ofiarą bezwzględnego następcy tronu. Świadczy o tym najnowszy wywiad dla "The Sunday Times". Scobie twierdził w nim, że gdy Harry i Meghan przestali reprezentować rodzinę królewską, William nie stanął po stronie brata. - Priorytetem była lojalność wobec monarchii - mówił autor, twierdząc, że książę William "udostępniał mediom informacje na temat Harry’ego i Meghan, które miały podkopać ich wizerunek".