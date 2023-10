"Harry Potter" zrobił z niego gwiazdę. Po finale stoczył się na dno

Felton nie uważa się też za wrodzony talent aktorski ("To nie jest fałszywa skromność"). Bo choć w dzieciństwie uczęszczał do kółka teatralnego i dosyć dobrze radził sobie, śpiewając w chórze, to mało kto wróżył mu wielką karierę w show-biznesie. On sam jednak bardzo dobrze wspomina swoje początki. Szczególnie pierwszą rolę w amerykańskiej reklamie, do której "nie potrzeba było żadnego talentu", a mógł dzięki niej w wieku siedmiu lat polecieć z mamą do USA. Swój debiut filmowy zaliczył dwa lata później, gdy dostał rolę w "Pożyczalskich". Nota bene, zagrał u boku Jima Broadbenta i Marka Williamsa, którzy kilka lat później wcielili się odpowiednio w prof. Slughorna i Arthura Weasleya w filmach z serii "Harry Potter".