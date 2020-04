Harry Potter i domowa kwarantanna. Ruszyła nowa akcja dla fanów czarodzieja

To nie prima aprilis. 1 kwietnia na stronie WizardingWorld.com została uruchomiona specjalna strefa – Harry Potter At Home (Harry Potter w domu). W dobie koronawirusa, gdy zewsząd płyną apele o konieczności nie wychodzenia z domu, inicjatywa ekipy J.K. Rowling może być strzałem w dziesiątkę nie tylko dla zagorzałych fanów kultowego czarodzieja.

"Cała rodzina Wizarding World pracuje razem nad tym, by strefa była prawdziwie inspirującym miejscem do celebrowania czytania dla przyjemności. Zwłaszcza, jeżeli po raz pierwszy zapoznajemy dzieci z Harrym i jego przyjaciółmi" – czytamy we wstępie do strefy.