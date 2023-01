Harry pisze w książce o intymnych szczegółach. Nawet o tym, czy jest obrzezany

Już sam tytuł książki, którą obecnie promuje książę, można czytać dwuznacznie. Nawiązuje do starego powiedzenia krążącego w kręgach królewskich i arystokratycznych, że pierwszy syn jest dziedzicem tytułów, władzy i fortuny, a więc drugi jest rezerwowym (tytułowy "Spare"), gdyby pierworodnemu coś się stało. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje pomiędzy rodziną królewską a nową rodziną Harry’ego, można by potraktować to określenie nie tylko potocznie, ale nawet poniekąd pogardliwie.