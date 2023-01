Harry oskarża Williama. Miał go fizycznie zaatakować. Ale to jeszcze nie wszystkie rewelacje

Na przyjęciu byli też William i Kate. Książę przebrał się za lwa. Harry wspominał, że zanim wyszedł na imprezę, spytał brata i jego dziewczynę, za kogo ma się przebrać. Do wyboru były dwa stroje - nazisty i pilota. "Zadzwoniłem do Willy'ego i Kate, zapytałem, co myślą. Mundur nazistowski, mówili" - pisze Harry. Oboje mieli płakać ze śmiechu, gdy zobaczyli go na balu. Później jednak zrobiło się mniej zabawnie, a strój młodszego z książąt do tej pory jest mu wypominany, choć od zdarzenia minęło niemal 18 lat.