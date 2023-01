Harry miał prośbę do Eltona Johna. Muzyk z miejsca mu odmówił

Jednak w sieci pojawiają się kolejne przedpremierowe fragmenty "Spare". Jeden z nich dotyczył intymnego szczegółu fizjologii księcia. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się o sprawie z Eltonem Johnem. Książę Harry poprosił muzyka, by ten zaśpiewał podczas rocznicy śmierci księżnej Diany "Candle in the Wind". John jednak postawił na inny znany utwór ze swojego repertuaru, czyli "Your Song". Jak napisał Harry w "Spare", John stwierdził, że "Candle in the Wind" jest zbyt makabrycznym wyborem.