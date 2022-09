Hanna Bakuła ma przeprosić i zapłacić 750 tys. zł odszkodowania pomówionemu chirurgowi. Malarka twierdzi, że nic jej o tym nie wiadomo

- On mnie naprawdę zmasakrował. Był wyrok Okręgowego Sądu Lekarskiego. Nie było wyroku Sądu Naczelnego, bo sprawa się przedawniła. On przewlekał sprawę i minęło - uwaga - 10 lat. Na tym skończyła się sprawa. Ja się strasznie tym denerwuję. Moi adwokaci będą się teraz tym zajmowali. Ja go z największą przyjemnością przeproszę za tamtą wypowiedź i tyle. Jestem bezsilna. Ta menda 19 i pół roku mnie szarpie za to, że zrobiłam mu piekło, bo mnie zmasakrował - powiedziała Pomponikowi malarka.