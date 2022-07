Grzechy szejka i hipokryzja w Dubaju. Za co wymierza karę śmierci?

Pomyślcie, ile milionów razy takie prawo zostałoby złamane w zachodnim kraju, gdzie politycy są celem kpin i krytyki na co dzień i co godzinę. Tymczasem nawet najprostsza wiadomość prywatna do znajomego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może zostać uznana za cyberprzestępstwo, za które grozi kara więzienia. Biuro Komisarza Praw Człowieka ONZ opublikowało raport opisujący prawo w ZEA jako "jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w świecie arabskim", co jest dość ponurą oceną. To trochę jak bycie nazwanym najgorszym przestępcą na więziennym spacerniaku.