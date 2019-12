Gala Zaczytani 2019: duże liczby na podsumowanie roku

W czwartek 28 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Fundacja Zaczytani.org podsumowała swoje tegoroczne działania. Gala była jednocześnie polem do wymiany doświadczeń między całą społecznością skupioną wokół fundacji.

"Chciałabym, żeby państwo zobaczyli, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu roku dzięki takim właśniem spotkaniom. Książka i jej mądre używanie to dla nas pretekst do rozmowy, budowania relacji, edukacji, inspiracji i tworzenia projektów społecznych. Nasza gala to czas na wzajemnie poznanie się i pobycie razem. Gorąco zachęcam do wymiany doświadczeń, inspiracji, które zaowocują w 2020 roku” – tymi słowami powitała gości Agnieszka MAchnicka, prezeska Fundacji Zaczytani.org.