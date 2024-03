Badaczka ostrzega. Sztuczna inteligencja szybko przyswoi cały internet

Jak to możliwe? Webb ma na to prostą odpowiedź. Jedną z najszybciej rozwijających się dziś gałęzi przemysłu elektronicznego są tzw. wearables. Webb, w związku z tym, że są one dziś z reguły podłączone do internetu, nazywa je raczej connectibles. To urządzenia noszone na ciele i monitorujące najróżniejsze parametry organizmu: zegarki, opaski i inne podobne sprzęty. Dostarczają one gigantyczną ilość danych: od tak prostych jak np. temperatura czy puls, do znacznie bardziej wyrafinowanych, takich jak choćby ruch gałek ocznych. Te ostatnie będą pod ciągłą obserwacją najnowszych sprzętów, dla których wzorem stanie się Apple Vision Pro. Webb twierdzi, że "face computers", czyli urządzenia noszone na twarzy, będą się stawać coraz bardziej popularne.