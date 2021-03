Franciszek ostrzega świat. Jest coś gorszego od kryzysu

Ojciec Święty przestrzega: "Pamiętajmy wszyscy, że jest coś gorszego od tego kryzysu: dramat jego zmarnowania. Z kryzysu nie wychodzi się tak samo: albo wyjdziemy z niego lepsi, albo gorsi." We wtorek 16 marca ukazać ma się nowa książka papieża. Będzie to wywiad rzeka “Bóg i przyszły świat” przeprowadzony przez włoskiego dziennikarza Domenico Agasso. Co proponuje Franciszek?