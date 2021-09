"Filmowy Bond zachowywał się jak gwałciciel". A jak było w książkach o 007?

Niedawna wypowiedź reżysera najnowszego filmu o Jamesie Bondzie wywołała prawdziwą burzę. – One mówiły "nie, nie, nie", a on odpowiadał "tak, tak, tak" – stwierdził Cary Fukunaga, wspominając hity z Seanem Connerym. Dawne filmy o 007 bazowały w większości na powieściach Iana Fleminga, którego podejście do kobiet byłoby dziś nie do zaakceptowania.