Figurki z Ćmielowa są bardzo cenne. Uwaga na podróbki!

W tamtych czasach ani Lubek, ani żaden inny artysta nie był w stanie realizować dużych projektów, nie flirtując z władzą. Lubek nie miał na to ochoty, nie miał więc możliwości realizować się jako twórca, a w konsekwencji na twórczości zarabiać, a miał na utrzymaniu rodzinę. Za namową swojego kolegi artysty, Henryka Jędrasiaka, trafił do IWP i zaczął projektować figurki. Postanowił traktować je jednak jak poważne rzeźby, tylko w małej skali. Przekonywało go też to, że te projekty trafić miały «pod strzechy», do mieszkań, miały estetyzować ówczesną codzienność, zbliżać do sztuki, do dobrego wzornictwa, zachęcać do kolekcjonowania. Miał świadomość, że pojedyncze rzeźby i niezrealizowane projekty nie trafią do ludzi. A to styk twórcy z odbiorcą był dla niego istotny. Mówił, że dzieło sztuki jest skończone, kiedy ma możliwość konfrontacji z odbiorcą". W roku 2022 fabryce AS Ćmielów udało się przywrócić do produkcji figurkę Lubomira Tomaszewskiego Pocałunek z 1958 roku. Wcześniej nie było to możliwe z powodu ubytków w oryginalnej formie. "Niedługo przed śmiercią Lubomir Tomaszewski dał się namówić na to, by na podstawie zdjęć oraz zachowanych egzemplarzy Pocałunku został odtworzony jego pierwotny kształt – tak powstała replika formy matki". Dzięki temu dziś miłośnicy porcelany mogą mieć w swojej kolekcji jego ukochaną figurkę.