Festiwal filmowy w Wenecji. Czy to skandal, że nie zaprosili autora na czerwony dywan?

"Kogo brakuje na zdjęciu? Może się zdziwicie, ale człowieka bez którego nie byłoby tego filmu: Cezarego Łazarewicza, który napisał wstrząsającą, rewelacyjną książkę reporterską "Żeby nie było śladów", na podstawie której zrobiono film. Jest za to projektant mody Tomasz Ossoliński, dla którego znalazło się miejsce na dywanie, ale nie dla Łazarewicza. W ostatniej chwili przypomnieli sobie, żeby w ogóle go do Wenecji zaprosić. Ale przecież nie na czerwony dywan".