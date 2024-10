Festiwal Ekologii Integralnej – unikalne wydarzenie łączące naturę, kulturę i duchowość

Muzyka była także życiem Georga Friedricha Händla (1685-1759). Jego twórczość zajmuje szczególne miejsce wśród skarbów światowej kultury muzycznej, a wśród nich miejsce ważne i znaczące zajmuje oratorium Mesjasz – pozbawiony akcji zewnętrznej epos oratoryjny. Olbrzymia partytura powstała w okresie dwóch tygodni (29.08-14.09.1741) w Dublinie. Libretto dzieła stworzył Charles Jennens. W swojej koncepcji (zestawiając wersety biblijne) ukazał boski plan poprzez spójne przejście z Proroctwa, poprzez Narodzenie, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, po obietnicę Odkupienia. To, co proponuje nam Mesjasz to droga do odnowienia świata. Z muzyki tej emanuje miłość do Stwórcy, miłość do ludzi i miłość do świata.