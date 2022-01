"Fakty" o sprawie Żulczyka. Przypomnieli słowa Dudy sprzed lat

10 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył sprawę Jakuba Żulczyka, który został oskarżony o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Nazwał go "debilem" we wpisie na Facebooku. Sąd uznał jednak, że nie był to czyn szkodliwy społecznie. "Fakty" wybrały się do sądu z kamerą i zrealizowały materiał o tej sprawie.