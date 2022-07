Facebook blokuje reklamę książki, bo.. na okładce jest Putin, a w tytule Rosja?

Jak to możliwe? Jurasz: - Kompletny absurd! Gdy się odwołałem, dostałem odpowiedź, że to naprawdę jest mowa nienawiści, bo twierdząc, że mniejszość Rosjan jest przeciw wojnie i zarazem nazywając ich dobrymi ludźmi, twierdzę jednocześnie, że większość będąca za wojną jest "gorsza". W próżnię trafiły moje argumenty, że faktycznie uważam, że jak ktoś popiera wojnę, to jest jakby mniej dobry i że pewnie jakbyśmy dyskusję toczyli np. w 1942 r. to byłbym zdania, że niemieccy antyfaszyści są jakby lepszymi ludźmi od członków SS.