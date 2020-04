Ewa Żarska nie żyje. Ujawniła miejsce pobytu groźnego pedofila. Wymiar sprawiedliwości jej "podziękował"

- Gdy dotarłam do tych rozmów, gdy je przeczytałam, nadal nie wyobrażałam sobie, że można takie rzeczy robić dzieciom. Jeśli nie poradził sobie system - policja, prokuratura - to jest to moje zadanie: zepsuć komfort działania pedofila i zrobić wszystko, żeby stanął przed wymiarem sprawiedliwości, żeby w końcu odpowiedział na pytanie: czy to wyjątkowo chore fantazje czy faktyczne zbrodnie - mówiła Żarska w rozmowie z Polsat News.