Ewa Żarska nie żyje. Informację potwierdziła stacja Polsat

Ewa Żarska była jedną z najbardziej cenionych dziennikarek i reporterek w Polsce. Przez wiele lat związana ze stacjami Polsat i Polsat News. Realizowała materiały do programów "Państwo w Państwie" i "Wydarzenia". Nie bała się mówić o trudnych tematach.

- Nie chciałam epatować, starałam się unikać słów bestia, potwór, bo to zupełnie nie o to chodziło. Chciałam, żeby czytelnik sam ocenił, co się wydarzyło - mówiła Żarska w jednym z wywiadów.