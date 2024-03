Emilian Kamiński chciał umrzeć przed świętami. "Wyreżyserował swoje odejście"

Justyna Sieńczyłło

Emilian dla wszystkich, ale dla najbliższych Miluś – tak nazywała go mama. Po raz pierwszy z Milusiem spotkaliśmy się podczas próbnych zdjęć do filmu "Szaleństwa panny Ewy" w Wytwórni Filmów przy Chełmskiej. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem, jako niespełna 15-letnia dziewczynka z prowincji przyjechałam do Warszawy. Pamiętam, że ubrali mnie wtedy w sukienkę, postawili przed kamerą i mieliśmy do zagrania jedną wspólną scenę. Jako romantyczny malarz zrobił na mnie duże wrażenie, ale prawda jest taka, że postrzegałam go wtedy jako strasznie starego człowieka. Nie było mowy o żadnym uczuciu, on miał przecież jakieś trzydzieści lat!