Teatr Kamienica w kryzysie. Sąd musi rozstrzygnąć spór

- Bardzo chcemy uporządkować kwestie prawne i doprowadzić do sytuacji, w której będziemy dokładnie wiedzieli, na czym stoimy, a na co możemy liczyć - wyjaśnia Urszula Denis-Brewczuk, koordynatorka teatru do spraw prawno-administracyjnych. - Teatr zmuszony był wystąpić do sądu o takie ustalenia, bo władze Warszawy, mimo, że w większości nam życzliwe, nie chcą same podejmować decyzji odnośnie mienia, obawiając się podejrzeń o wyprzedaż majątku. W zasadzie wszystko zależy od wiceprezydenta Tomasza Bratka, któremu podlegają te sprawy. Mamy nadzieję, że wcześniejsze deklaracje miasta nie okażą się puste i dane nam będzie uczciwie nabyć te niewykorzystywane nigdy przez nie powierzchnie, aby mogli się nimi cieszyć nasi widzowie i wszyscy mieszkańcy Warszawy.