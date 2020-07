Elton John ma problem. Eks-żona żąda od niego 3 milionów funtów

Była żona Eltona Johna chce uzyskać od niego fortunę - 3 miliony funtów, co daje około 14,5 miliona złotych. Powód? Złamanie warunków rozwodu . Konkretnie chodzi o jedną, małą "wpadkę", a mianowicie Elton wspomniał o małżeństwie w swojej autobiografii z 2019 r. Jest to historia, którą trudno pominąć w podobnej publikacji, jednak kobieta wydaje się nieugięta.

Renate już kilka lat temu nie była zadowolona z tego, że światło dzienne miała ujrzeć książka biograficzna dotycząca Eltona Johna. Kiedy w 2019 r. kręcono "Rocketmana", film na motywach życia muzyka, to właśnie Blauel bardzo się temu sprzeciwiała. Teraz Renate przeszła od słów do czynów. Choć wcale nie chodzi jej o film.

Blauel rozstała się z mężem ponad 30 lat temu. Na odchodne dostała kilka milionów funtów. Mówi się, że ugoda opiewała na kwotę mieszczącą się w przedziale między 5 a 10 milionami funtów. Renate postanowiła uszczknąć jeszcze co nieco z konta byłego partnera. Wniosek, który złożyła w sądzie, motywowała tym, że wspomnienie o małżeństwie w autobiografii "Me" wywołało u niej nawrót problemów ze zdrowiem psychicznym.

Co ważne, Elton John przed wydaniem książki o sobie, usunął jej fragmenty - po konsultacji z byłą żoną. To, co zostawił, ledwie dotykało tematu. Piosenkarz w jednej części "Me" wyraził żal, ponieważ wiedział, że złamał swojej żonie serce.