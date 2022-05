Egzaminy ósmych klas - język polski. Co z uczniami z Ukrainy?

Egzaminy ósmoklasisty to testy (z zadaniami zamkniętymi i otwartymi), do których podchodzą uczniowie kończący szkołę podstawową. Ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności nastolatków, którzy już za kilka miesięcy zaczną naukę w szkołach średnich. Od wyników często zależy, czy i do jakich szkół się dostaną.