"Dziewczyny z Dubaju 2". Kim była Baśka? "Skromna, trochę wiejska. Zawsze chciała mieć kogoś bogatego".

Miałem też wrażenie, że moja informatorka chciałaby na swojej wiedzy zarobić. W takich przypadkach zwykle odpuszczam. Jeśli zapłacisz, to potem usłyszysz to, co chciałbyś usłyszeć. A mnie zależało na twardych danych.





Poprosiłem moją informatorkę, aby skontaktowała mnie z dziewczyną dyktatora. Obiecała spróbować. Ciekawość nie dawała mi spokoju. Po powrocie do domu zacząłem szukać tajemniczej szczecinianki.





Kierując się jej opisem i wyjątkowo oryginalnym imieniem, wpadłem na nią na Facebooku. Mogłem co prawda obejrzeć tylko zdjęcie profilowe, ale i ono jak ulał pasowało do opisanej przez informatorkę prostytutki. Nieco więcej zobaczyłem na Instagramie. Zacząłem dostrzegać podobieństwo między tym, co kobieta publikowała, a tym co opowiadała o niej moja tajemnicza informatorka.





Kiedy wysłałem jej zdjęcie, potwierdziła, że odnalazłem odpowiednią dziewczynę. Tyle że utknąłem z tym zdjęciem i tą historią w martwym punkcie. Na ponad rok.