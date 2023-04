"Dziewczyny z Dubaju 2". Blisko 4,5 mln dolarów na polskie prostytutki?

"W Rabacie mieszkałyśmy w willi z obsługą, a w Marakeszu w hotelu Palmeraie Golf Palace i Secret Garden. Klientami byli Arabowie. Książę Maroka, król Maroka i jego świta. Danych nie znam. W Rabacie jeździłyśmy do pałacu księcia na imprezy, a seks dziewczyny uprawiały w tej willi albo innym hotelu księcia. Jeśli dziewczyna odmówiła seksu, to dostawała tylko 200 euro, a jak uprawiała seks, to dniówki miała 400 euro. Byłyśmy tam 17 dni. Uprawiałyśmy seks z mężczyznami. Za pobyt otrzymałam pieniądze w kopercie od jednego z mężczyzn. To było 5000 euro. Byłam też na innym wyjeździe w Maroko od 5 do 16 maja 2010 r. Otrzymałam informację od Marzeny telefonicznie. Mieszkałyśmy w tych samych miejscach. Otrzymałam 3200 euro". Fragment zeznań Kariny G.