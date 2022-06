Dziennikarze przeprowadzili śledztwo i odkryli ordynarny plagiat. Autor tłumaczy się

W ostatnim czasie John Hughes został nominowany do prestiżowej australijskiej nagrody Milesa Franklina za książkę "The Dogs". Autor, potomek ukraińskich uchodźców, napisał o traumie przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Główny bohater jego książki - Michael - jest potomkiem rosyjskich i włoskich emigrantów, którzy uciekli do Australii po drugiej wojnie światowej. Najważniejszą częścią historii są opowieści Anny, matki Michaela, która przed śmiercią opowiada o tym, jak walczyła wśród partyzantów z nazistami. Mrożące krew w żyłach historie miały być oparte na wspomnieniach dziadków autora.