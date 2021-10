Dziennikarka Katarzyna Włodkowska nie ujawnia swojego informatora. "Tego wymaga etyczne dziennikarstwo"

- Trudno dziś o zaufanie do obecnej prokuratury, która jest elementem aparatu politycznego PiS. Ta prokuratura straciła przymioty wiarygodności i zaufania oraz nie jest w stanie zapewnić anonimowości. W dzisiejszych realiach nie ma gwarancji, że zeznania kogokolwiek nie trafią potem do TVP i będą tam manipulowane i przerabiane. To dzieje się choćby w przypadku posła PO Krzysztofa Brejzy, który, jak wszystko na to wskazuje, był nielegalnie podsłuchiwany przez służby, a treści SMS-ów z jego telefonu, jako materiały ze śledztwa, w zmanipulowanej formie zostały wykorzystane w TVP.