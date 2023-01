"Dzień Dobry TVN" ją upokorzyło. Małgorzata Halber chce przeprosin od stacji

- "No to, co możemy zrobić, żeby pani przyszła?" - pytała mnie naprawdę niewinna temu osoba. "Państwo tego nigdy nie zrobią, więc ja nigdy już nie przyjdę. Mogą mnie państwo publicznie przeprosić". No więc już tam nie pójdę nigdy, nie żeby mi było strasznie szkoda, chociaż jako przedsiębiorczyni od "Bohatera" (chodzi o komiks "Kołonotatnik z Bohaterem" - przyp. red.) wiem, jaki ma to wpływ na sprzedaż - dodała.