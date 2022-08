Dzieciństwo Edwarda Stachury. Nic dziwnego, że nie chciał o nim opowiadać

Samotność – i niechęć do mówienia o tym, co było – towarzyszyły Stachurze do końca życia. On sam pisanie życiorysów – własnych lub cudzych – uznawał za zabieg, jak to ujął, "niedelikatny". Poproszony przez jednego ze swoich wydawców o przesłanie krótkiej notki biograficznej, odpisał: "Gdybym miał spisać własny życiorys w formie dla mnie najmniej zniechęcającej, to podobałoby mi się napisać, najkrócej i najdłużej, jedno zdanie: urodziłem się w Delfinacie w sierpniu 1937 roku i tak dalej".