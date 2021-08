Duchowny skomentował zachowanie rządzących. "Pogaństwo przebrane w gusła"

- To się kiedyś dla Polaków bardzo źle skończy - odpowiada zapytany przez Łasiczkę o postawę płynącą z góry. - Tylko dlatego, że ktoś łapie hostię podczas mszy świętej, czy fotografuje się z takim księdzem, który tak naprawdę jest przebranym biznesmenem, wcale nie oznacza, że to jest chrześcijaństwo - podkreślił pastor. - To, co oni robią, to jest jakieś pogaństwo przebrane w gusła.