Dorota Masłowska o sytuacji osób LGBT+ w Polsce

Dorota Masłowska była gościnią programu "Newsroom WP". Opowiedziała o swoich najnowszych projektach. Mieliśmy w popkulturze w ostatnim czasie kilka produkcji filmowych o sytuacji osób nieheteronormatywnych w PRL. To były historie mężczyzn. Masłowska przyznaje: - Miłość kobiet była całkowicie przez kulturę PRL-u przemilczana. Interesowało mnie, co czują kobiety, których wspomnienia nie istnieją. Mimo że sytuacja osób nieheteronormatywnych jest w Polsce dziś bardzo zła, to tamtej otchłani samotności z czasów PRL w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić - mówi. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.