Polsko-niemiecka nagroda dla Doroty Masłowskiej. "Jasne, jeszcze ci 5000 euro potrzebne"

Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego jest przyznawana od 1996 r. przez miasta partnerskie Toruń i Getyngę. Swoim imieniem upamiętnia toruńskiego językoznawcę, żyjącego w latach 1771-1847. Był m.in. slawistą, tłumaczem, językoznawcą i autorem XIX-wiecznego Słownika Języka Polskiego. W każdym roku nagroda jego imienia trafia do literatów z Polski i Niemiec. Pierwszymi laureatami byli Wisława Szymborska i Gunter Grass . W zeszłym roku nagrodę otrzymali Szczepan Twardoch i Christoph Hein.

Dorota Masłowska debiutowała opowiadaniami publikowanymi w prasie w 2000 r., a w 2002 r. ukazała się jej pierwsza powieść "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną". Książka stała się bestsellerem i została przetłumaczona na 10 języków. 20-letnia pisarka z Wejherowa zdobyła nominację do Nike i Paszport "Polityki". Nagroda Literacka Nike trafiła do niej w 2006 r. za drugą powieść, " Paw królowej ". Ostatnia książka Masłowskiej pt. "Inni ludzie" ukazała się w 2018 r.

Pochodząca z Bawarii Dea Loher to jedna z najważniejszych postaci niemieckiego teatru współczesnego i powieściopisarka. 56-latka ma na swoim koncie kilkanaście dramatów ("Przestrzeń Olgi", "Niewina"), wystawianych m.in. w Teatrze Polskim we Wrocławiu i krakowskim Starym Teatrze. Za swoją ostatnią powieść, "Bugatti taucht auf" (2012), była nominowana do Niemieckiej Nagrody Literackiej.