Donald Trump spisuje wspomnienia. Wydawcy odmawiają

Idąc za tym tropem, dziennikarze z portalu Politico zwrócili się do największych i uważanych za najbardziej prestiżowe pięciu amerykańskich wydawnictw. "Nie tknęli byśmy książki Trumpa" - słyszeli zapewnienia. "Wykiwał tylu wydawców, zanim jeszcze wystartował na prezydenta, że nikt z 'wielkiej piątki' już by go nie chciał" - zapewniał jeden z managerów. "Jeśli on nie potrafi przyznać nawet, że przegrał wybory, jak można to opublikować?" – zastanawiał się inny.