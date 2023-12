Dokonały niewyobrażalnego morderstwa. Jedna wyszła na wolność po kilkudziesięciu latach

W nocy z 8 na 9 sierpnia do willi Polańskiego przy Cielo Drive 10050 w Hollywood wdarła się banda Charlesa Mansona. Z ich rąk zginęli wszyscy, którzy się tam znajdowali: ciężarna Sharon, producent filmowy Wojciech Frykowski, jego narzeczona Abigail Folger oraz stylista z Hollywood, Jay Sebring. Nienarodzony syn Tate i Polańskiego został pośmiertnie nazwany Paul Richard. Ogrom bestialstwa, z jakim niewinni ludzie stracili życie z rąk kompletnie obcych osób, smuci i przeraża do dziś. O najbardziej znanej spośród ofiar - Sharon Tate powstało wiele wspomnień w popkulturze. Ostatnim jest jej postać w głośnym "Pewnego razu w Hollywood" Quentina Tarantino, który roztacza przed widzami historię, która niestety niewiele ma wspólnego z tym, co wydarzyło się naprawdę.