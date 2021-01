Kupienie polskich książek było gimnastyką. To już przeszłość

Pisarka Katarzyna Tubylewicz wyjawiła na swoim Facebooku, że wraz ze znajomym planuje otworzyć księgarnię dla Polonii. "Stworzymy księgarnię, w której będzie można kupować polskie książki w Skandynawii . Wiem, że to dziwne, ale takiej księgarni nadal nie ma, a polskie księgarnie internetowe nie wysyłają polskich książek w świat" - napisała.

Życie jednak często zaskakuje. Księgarskie plany Tubylewicz zacznie właśnie od "Samotny jak Szwed?". Autorka już przyjmuje zapisy od chętnych czytelników. Potem, mamy nadzieję, pomysł się rozszerzy na inne pozycje i tym samym uprzyjemni długie szwedzkie czy norweskie wieczory. "Co za cudowny pomysł!!!! Kocham to. Trzymam kciuki najmocniej i już widzę jakie to będzie wspaniałe miejsce" - komentują internauci.