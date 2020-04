Dobra wiadomość dla fanów "Gry o tron". George R.R. Martin znowu pisze

"'Texas Hold ‘Em' jest 27. tomem z serii “Dzikie karty”. Nie trzeba znać poprzednich części, by móc cieszyć się najnowszą powieścią”. Książka przedstawia historię grupki dzieciaków z liceum w Jokertown, które udają się w trasę na konkurs zespołów jazzowych. Od tego momentu wszystko zaczyna się sypać. Pojawią się wszystkie wasze ulubione postacie (Mr. Nobody, Jade Blossom, and Bubbles), a także kilku nowych bohaterów (Rubberband, Bacho, Skeeter, The Darkness and The Dust)" - czytamy we wpisie autora.