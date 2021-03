Znamy nominacje do nagrody Bookera. Podano długą listę

Zobacz: Kim jest syn Olgi Tokarczuk? Poszedł w jej ślady

Pełna lista nominowanych do tegorocznej nagrody Bookera: 1. "I Live in the Slums" Xue Can, przekład chińskiego: Karen Gernant i Chen Zeping; 2. "At Night All Blood is Black" David Diop, przekład z francuskiego: Anna Mocschovakis; 3. "The Pear Field" Nana Ekvtimishvili, przekład z gruzińskiego: Elizabeth Heighway, 4. "The Dangers of Smoking in Bed" Mariana Enríquez, przekład z hiszpańskiego: Megan McDowell, 5. "When We Cease to Understand the World" Benjamín Labatut, przekład z hiszpańskiego Adrian Nathan West, 6. "The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumb" Ngugi wa Thiong'o, przekład z kikuju autora, 7. "The Employees" Olga Ravn, przekład z duńskiego: Martin Aitken, 8. "Summer Brother" Jaap Robben, przekład z niderlandzkiego: David Doherty, 9. "An Inventory of Losses” Judith Schalansky, przekład z niemieckiego: Jackie Smith, 10. "Minor detail" Adania Schibli, przekład z arabskiego: Elisabeth Jaquette, 11. "In Memory of Memory" Maria Stepanova, przekład z rosyjskiego: Sasha Dugdale, 12. "Wretchedness" Andrzej Tichy, przekład ze szwedzkiego: Nichola Smalley, 13. "The War of the Poor" Eric Vuillard, przekład z francuskiego: Mark Polizzotti.