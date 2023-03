Dlaczego starożytne miasta są zakopane tak głęboko w ziemi? "Odpowiedź jest bardzo prosta"

– Nie! Ich grubość waha się od kilku centymetrów do kilku metrów. Trzeba do tego dodać nieprzewidywalny i bardzo wpływowy czynnik ludzki. Człowiek oczywiście osiedla się w miejscach, które są najbardziej sprzyjające do życia. Są to równiny lub niskie wzgórza, najlepiej w pobliżu wody, ogólnie ludzie nie bardzo lubili osiedlać się na stromych zboczach czy gdzieś, gdzie diabeł mówi dobranoc. Wybiera bardziej dostępne miejsca. A jak już się osiedli, to wciąż coś zakopuje, odkopuje, przenosi ziemię i buduje. Człowiek od tysiącleci buduje z materiałów naturalnych – z drewna, cegły, kamienia. Dostosowuje otaczającą go ziemię do swoich potrzeb. Ale ludzie nie żyją wiecznie, są nieostrożni i zbyt wojowniczy. Spadnie lampa, ktoś zostawi garnek na ogniu, wybuchnie pożar, nastąpi trzęsienie ziemi, zaatakuje wrogie plemię – są tysiące okazji do zniszczenia domu, dzielnicy, a nawet całego miasta. A nawet jeśli nie ulegną one zniszczeniu, to i tak się zestarzeją i kiedyś runą ze starości. Potem na ich miejscu stawia się nowe domy, dzielnice, miasta.