Dlaczego Fryderyk Chopin kazał sobie po śmierci wyciąć serce? Wcale nie chodziło o miłość do ojczyzny

Fryderyk Chopin w chwili śmierci miał zaledwie 39 lat. Od dziecka był chorowity. Z czasem zaś zaczął go męczyć chroniczny kaszel wraz z krwiopluciem. Przyczyną dolegliwości była najprawdopodobniej gruźlica, chociaż pojawiają się również inne hipotezy.

Pod opieką siostry

Powolna i bolesna agonia

Nie pomagało mu słońce, które prawie przez cały dzień świeciło w okna; nie pomagał widok nowego mieszkania, które kończono meblować przy nim; nie pomagały lekarstwa dr. Cruveilhier, który go teraz odwiedzał stale; nie pomagała czuła opieka siostry, dniem i nocą czuwającej przy łożu. Kaszel stawał się coraz częstszy i dokuczliwszy, a oddech — coraz trudniejszy.

Raz po raz przychodziły duszności, połączone z uderzeniami krwi do głowy, a nogi puchły coraz bardziej. Zdarzały się chwile, w których biedny chory, nie mogąc zaczerpnąć powietrza, męczył się tak okropnie, że serce krajało się w obecnych.

Widmo śmierci

W kolejnych dniach dolegliwości się nasilały: "chory jęczał ciężko, dusił się, mdlał". Już 12 października opiekujący się nim lekarz Jean Cruveilhier był przekonany, że to koniec, ale Chopin przeżył noc. Jego dni były jednak policzone. Wieczorem 15 października stan chorego gwałtownie się pogorszył:

Dostał chrypki, sprowadzającej prawie całkowitą utratę głosu; nadto dawał się zauważyć zanik przytomności; cierpiąc okropnie, Fryderyk zdawał się nie poznawać tych nawet, co go otaczali. Każdej chwili spodziewano się katastrofy. I tak przeszła cała noc, najgorsza ze wszystkich dotychczasowych.

"Każcie otworzyć me ciało, by mnie nie pochowano żywym."

Wycięcie organu nie było bynajmniej podyktowane samą miłością do ojczyzny. Motywował je również… strach przed pogrzebaniem żywcem. Jak podkreśla Adam Węgłowski w książce Żywe trupy. Prawdziwa historia zombie:

Chopin znów stracił głos, ale drżącą ręką zdołał jeszcze skreślić niewyraźnym pismem zdanie: "Kiedy ten kaszel mnie zadusi, zaklinam Was, każcie otworzyć me ciało, by mnie nie pochowano żywym". Potem, jak pisał Hoesick: