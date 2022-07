Disco polo: hit czy wstyd? Nie tylko Polacy tupią do tego nóżką

Ten sukces jednak był niedoceniany przez resztę polskiej sceny muzycznej. Można to było usłyszeć chociażby w komentarzach Janusza Weissa, któremu przydzielono zadanie poprowadzenia w lutym 1992 roku I Gali Piosenki Popularnej i Chodnikowej w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Lekko kąśliwe zdania, wygłaszane w ramach żartów prowadzącego, były słabą przykrywką dla prawdziwego stosunku dziennikarza do tego nurtu. Mimo to wydarzenie, na którym wystąpiły m.in. zespoły Akcent, Atlantis, Top One, stało się zapowiedzią złotego okresu muzyki disco polo. Ostatecznie na stałe zadomowiła się na naszym krajowym podwórku.