"Diabły z Bassa Modenese". Jak rodziców 16 dzieci oskarżono o pedofilię i satanistyczne rytuały

Pablo Trincia wykonał potężną robotę, docierając nie tylko do bohaterów tamtych wydarzeń, ale też do stosów dokumentów z lat 90. W trakcie swojego śledztwa dotarł finalnie do kaset wideo z przesłuchań dzieci. "Chłopiec w białym swetrze i kamizelce siedział przy stole z kartką i długopisem. Nad nim z sufitu zwisał mikrofon. Za nim żółty kaloryfer przymocowany do ciemnoszarej ściany. Chłopiec mówił: ‘Pierwszemu dziecku musiałem wbić nóż w serce, potem jeszcze jednemu, drugie musiałem przywiązać do betonowego słupa (...) musiałem go pozostawić nad ogniem godzinę (...) a trzecie biczowałem, a wtedy już nie żyło i musiałem mu wbić nóż w plecy’" - przytacza.