Depczą Mrozowi po piętach. Oto najlepiej zarabiający polscy pisarze

Według najnowszego rankingu tygodnika "Wprost" w samym 2022 r. Mróz mógł zarobić na sprzedaży książek nawet 3 098 042 zł. To jednak ponad 300 tys. zł mniej niż rok wcześniej. Za to autor zyskał dodatkowe sumy za sprzedaż praw do ekranizacji jego twórczości - wkrótce na antenie Polsatu pojawi się serial "Wotum nieufności", a jeszcze w tym roku Netflix pokaże widzom pierwszą filmową adaptację przygód komisarza Forsta z Borysem Szycem w roli głównej.