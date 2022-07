Deadpool i Cable tom 2 – recenzja komiksu wyd. Egmont

W pierwszej części Cable dopiął swego i stworzył wyspiarski azyl na południowym Pacyfiku, ale to oczywiście nie załatwiało sprawy i w drugim tomie tytułowi bohaterowie ciągle mają ręce pełne roboty. Cable, który sam o sobie mówi: "żołnierz walczący o pokój, który chce zmienić to, jak działa świat", zaprzyjaźnił się z Deadpoolem. Taki duet wprowadza ogromne zamieszanie w uniwersum Marvela. Widać to po liczbie gościnnych występów (czy raczej konfliktów i interwencji) takich legend jak Spider-Man czy Kapitan Ameryka. Znanych twarzy jest jednak znacznie więcej, stąd jest to świetna rzecz dla fanów zwariowanych crossoverów.