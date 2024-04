"Dawno temu w Warszawie" to idealna kontynuacja. Jeszcze lepsza w wersji audio

Słuchając audiobooka Audioteki "Dawno temu w Warszawie", nie mogłam pozbyć się myśli, że Żulczykowi udało się stworzyć kontynuację idealną. Mimo że styl autora nieco się zmienił, dojrzał, to z powodzeniem wprowadził nowe rozwiązania stylistyczne i wątki, które jednak nie pozbawiły książki pierwotnego klimatu "Ślepnąć od świateł". Pełnego beznadziei, brutalności, braku nadziei na cokolwiek lepszego. Tu już nie podglądamy odklejonej "warszawki", liczy się czyste gangsterskie zło. Mimo to lektura wciąga do granic możliwości.