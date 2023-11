Jeden błąd kosztował go wiele. Na kacu odkrył bolesną prawdę

Bohatera książki Jakuba Żulczyka poznajemy, gdy budzi się na kacu, po dłuższym okresie niepicia. Wieczór wcześniej spotkał się ze swoim synem, ale nie pamięta szczegółów ich rozmowy w restauracji, co wkrótce okaże się wielkim problemem. Chłopak bowiem zaginął, a krwawe ślady w jego mieszkaniu nie wskazują na to, by zniknął bez niczyjej pomocy.