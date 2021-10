Daria Górka: widziałam płaczące morderczynie

Systemowy problem polega na tym, że nie ma skutecznych prawnych narzędzi pozwalających na izolację sprawcy przemocy w momencie, gdy dochodzi do ataku. Policja może co najwyżej zawieźć go do izby wytrzeźwień, jeśli jest pijany albo zatrzymać. To co dzieje się później, jest w gestii prokuratora i sądu. W praktyce wygląda to tak, że po dobie lub dwóch mężczyzna najczęściej wraca do domu i jak mówią kobiety, z którymi rozmawiałam, bije mocniej, bo się mści.