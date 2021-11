Dagmara Kaźmierska szczerze o swoim mężu. Ślub odbył się w więzieniu

Przez 23 lata była żoną Pawła Kaźmierskiego, z którym ma syna Conana. Ich związek zniszczyło więzienie. Kaźmierski odsiedział wyrok za zabójstwo. W swojej książce Kaźmierska napisała o tym, jak go poznała. Miała wówczas 19 lat. "Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali".