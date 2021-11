Dagmara Kaźmierska rozkręciła biznes za granicą. Kupuje dom i planuje przeprowadzkę

"Oczywiście nie mogę rzucić wszystkiego, spakować się i wyjechać na zawsze do Egiptu. Z Polską łączy mnie bardzo dużo spraw, ludzi, rzeczy, i to się nie zmieni. Mam tu syna, chcę być blisko niego, choć zdaję sobie sprawę z tego, że Conan jest już dorosły i nie trzyma się już cały czas kiecki mamusi. Do domu wraca, kiedy ma ochotę, głównie siedzi we Wrocławiu. W tej sytuacji w zasadzie wszystko jedno, czy będzie do mnie przyjeżdżał do Kłodzka czy przylatywał do Egiptu" – napisała Kaźmierska.