Dagmara Kaźmierska dostała ofertę. Miała zostać prostytutką

Julie zaproponowała Kaźmierskiej, by została dominą w jej burdelu. "Nawet nie miałam pojęcia, co to jest ta domina. Kojarzyło mi się to z arlekinem, colombiną, jakąś czarno-białą postacią z komedii dell’arte. Wytłumaczyła mi. Powiedziała, że nauczyłaby mnie sado-maso, chodziłabym przebrana w lateksy, faceci nie widzieliby nawet mojej twarzy. To specyficzni klienci, lubią bicie, przypalanie", opisuje Kaźmierska.