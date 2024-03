Czy utrzymać "Dziady" na liście lektur obowiązkowych? "Konrad doprowadza uczniów do furii"

- Większość słabszych uczniów "Potop" lubi. Od czasu do czasu wyślą co prawda Kmicica do Czarnogóry zamiast pod Jasną Górę, ale to drobiazg. [...] Jest też spora grupa, zwłaszcza chłopców, która "Potop" źle znosi. Mają uraz do literatury obracającej się wokół tematu, kto komu przylał mocniej. I ten uraz, to jest całkiem pozytywne zjawisko. [...] Taki jest "Potop", ale [...] dobro, koniec końców, zwycięża. I to nie po śmierci bohatera, jak mu przypinają order do krzyża na grobie, ale tu i teraz w postaci uczuć drogich ci ludzi. To faktycznie krzepi serca - zwróciła uwagę.